16 Aralık 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan kura yorumu! "Kazanmak için oynayacağız"

Kuntz’tan kura yorumu! Kazanmak için oynayacağız
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi kuralarını değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, "Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız” açıklamasını yaptı. Kuntz, öncelikli hedefin B Ligi’ne yükselmek olduğunun altını çizerken, “Diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri’ne hazırlanmak var." diye konuştu.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi kuralarını değerlendirdi.

Kuradan genel anlamda memnun olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Litvanya ile A Millî Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak." diye konuştu.

Almanya'da yaşadığım yerin Lüksemburg'a yaklaşık 50km uzaklıkta olduğunu söyleyen Kuntz, "Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg'un yalnızca millî takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün." dedi.

UEFA Uluslar Ligi'ne dışarıdan bakan bir gözün grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyeceğini ifade eden A Millî Takım antrenörümüz, "Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız" açıklamasını yaptı. Kuntz, öncelikli hedefin B Ligi'ne yükselmek olduğunun altını çizerken, "Diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri'ne hazırlanmak var." diye konuştu.

Kuntz sözlerini şöyle tamamladı: "Ben, genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmıyorum. Esas mesele kalitedir. Göreve geldiğimden beri ilk kez A Millî formayı giyen oyuncularımızın büyük bölümü 1998 ve sonrası doğumluydu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış futbolcuların bulunduğu bir takım iskeleti oluşturmak istiyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Millilerin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu! Millilerin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Millilerin Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor! Millilerin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
Portekiz - Türkiye maçının oynanacağı şehir belli oldu! Portekiz - Türkiye maçının oynanacağı şehir belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör