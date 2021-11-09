A Milli Takım'dan çifte mesai!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, çift antrenmanla günü tamamladı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da İstanbul'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell gözetiminde saat 11.00'de fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ilk idmanında stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.
Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, basına açık olarak saat 17.00'de yapılan günün ikinci antrenmanında ise pas oyunlarını içeren ısınma hareketlerinin ardından futbolcular iki bölüme ayrıldı. Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcular rejenerasyon idmanı için fitness salonuna geçerken, diğer oyuncular ise şut, son vuruşlar ve hücum varyasyonları üzerine çalıştı.
Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, sahaya gelerek bir süre takım arkadaşlarını yedek kulübesinden takip etti. U21 Milli Takım'dan A mill aday kadroda dâhil edilen Barış Alper Yılmaz, akşam saatlerinde kampa katılacağından çalışmada yer almadı.
A Milli Takım'ın bu akşam yaptığı çalışmayı, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
Ay yıldızlılar, yarın saat 11.00'de basına kapalı, 17.00'de ise basına 15 dakika açık olacak iki antrenmanla Cebelitarık maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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