Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'tan Türkiye yorumu! "Her zaman çok zorlu bir rakip"

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası play-off'larında eşleştiği Portekiz'de, Teknik Direktör Fernando Santos, kuraya dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası play-off'unda eşleştikleri A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.



Türkiye'yi yenmek istediklerini söyleyen Santos, "Şu anda İtalya hakkında konuşmamalıyız. Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. En önemli maçımız bu. Yenelim ve finale kalalım, ana hedefimiz bu." dedi.



A Milli Takımımızın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı.

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