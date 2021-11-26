Play-off eşleşmeleri belli oldu! A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Cristiano Ronaldo'lu Portekiz oldu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, rakibi belli oldu. Bizim Çocuklar, C Grubu'nda Portekiz ile eşleşti. Milliler, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti.
Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.
Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
PLAY-OFF MAÇLARI MART 2022'DE OYNANACAK
Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.
A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
EŞLEŞMELER
A Yolu
Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya
Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna
B Yolu
Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya
Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya
C Yolu
Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-TÜRKİYE
Final: Portekiz-TÜRKİYE / İtalya-Kuzey Makedonya
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