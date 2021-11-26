26 Kasım 2021, Cuma
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz 2022 Dünya Kupası'nda play-off turundaki Portekiz eşleşmesini yorumladı!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu Hollanda'nın ardından 2. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızın, rakibi belli oldu. Milllilerin, play-off'taki rakibi Portekiz oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Portekiz eşleşmesini değerlendirdi. Kuntz, "En zor yol C'ydi ve biz de oradayız" dedi. İşte o sözler...
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Millilerin 2022 Dünya Kupası'nda play-off turundaki Portekiz eşleşmesini yorumladı.
İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:
"En zor yol C'ydi ve biz de oradayız. Takım olarak, ekip olarak, ben buraya geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz."
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