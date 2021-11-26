A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz 2022 Dünya Kupası'nda play-off turundaki Portekiz eşleşmesini yorumladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Millilerin 2022 Dünya Kupası'nda play-off turundaki Portekiz eşleşmesini yorumladı.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

"En zor yol C'ydi ve biz de oradayız. Takım olarak, ekip olarak, ben buraya geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz."

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