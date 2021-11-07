Türkiye'nin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı!
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı rakibi Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu. | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Miodrag Radulovic'in yaptığı Karadağ'ın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Milan Mijatovic (MTK Budapeşte), Matija Sarkic (Birmingham City), Jasmin Agovic (Rudar Pljevlja)
Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Marko Simic (Liepaja), Zarko Tomasevic (Astana), Adam Marusic (Lazio), Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Partizan), Marko Vukcevic (AFC UTA Arad), Meldin Dreskovic (Sutjeska)
Orta saha: Nebojsa Kosovic (Kairat Almaty), Sead Haksabanovic (Rubin Kazan), Marko Jankovic (Beitar Jerusalem), Milutin Osmajic (Cadiz), Marko Vesovic (Karabağ), Ilija Vukotic (Boavista), Vladimir Jovovic (Sutjeska), Drasko Bozovic (Decic), Milos Raickovic (Buducnost Podgorica), Luka Mirkovic (Buducnost Podgorica)
Forvet: Fatos Beciraj (Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Uros Djurdjevic (Sporting Gijon), Nikola Vujnovic (Vozdovac)
Karadağ-Türkiye maçı, TSİ 22.45'te başkent Podgorica'daki Şehir Stadı'nda oynanacak.
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