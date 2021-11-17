17 Kasım 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz o maçları işaret etti! "Portekiz ve İtalya maçları..."

Kuntz o maçları işaret etti! Oynamak istemem
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Takım'ımız, grubu Hollanda'nın arkasında 2. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, "Statü gereği ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. İlla bir yorum yapmak icap ederse, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Karadağ maçı sonrası konuştu!

Stefan Kuntz, "10 gün sonra play-off kura çekimi var. Hangi takımla eşleşmek istemezsiniz?" sorusuna, "Büyükannemin söylediği bir sözle yanıt vermek istiyorum. 'Etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmene gerek yok.' derdi. Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. İlla bir yorum yapmak icap ederse, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" yanıtını verdi.

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