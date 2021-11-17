A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz o maçları işaret etti! "Portekiz ve İtalya maçları..."
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Takım'ımız, grubu Hollanda'nın arkasında 2. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, "Statü gereği ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. İlla bir yorum yapmak icap ederse, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Stefan Kuntz, "10 gün sonra play-off kura çekimi var. Hangi takımla eşleşmek istemezsiniz?" sorusuna, "Büyükannemin söylediği bir sözle yanıt vermek istiyorum. 'Etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmene gerek yok.' derdi. Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. İlla bir yorum yapmak icap ederse, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" yanıtını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...