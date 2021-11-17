Karadağ-Türkiye maçı sonrası yıldız isme büyük övgü! "O harekete şapka çıkartılırdı"

ARTILAR VE EKSİLER - REHA KAPSAL

Yine bir grup aşamasında son maça kalan matematik hesaplamalar, hem bizim oynadığımız maç, hem Norveç-Hollanda maçı ve bunun da devamındaki play-off klasmanındaki alacağımız sıralama… Futbolda herhalde bizim ülkenin makus kaderi bu olsa gerek. Hep bunun nedeni turnuvalardaki ya başlangıçları çok iyi yapıp, ondan sonraki istikrarsız sürecimiz veya çok kötü başlayıp işleri toparlayıp son bölümdeki başarılı performansımız...