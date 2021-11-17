17 Kasım 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Karadağ maçı sonrası konuştu!

Stefan Kuntz’tan play-off sözleri!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Karadağ'a konuk oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen Milliler, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 galip geldi ve grubu 2. sırada tamamlayarak play-offlara katılmaya hak kazandı. Müsabaka sonrası Teknik Direktör Stefan Kuntz, galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 kazanarak grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maça iyi başlamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Alman hoca, "Kötü başladık diyebiliriz. Rakibin agresif oyununa karşı reaksiyon gösteremedik. Ama ikinci yarıda durumu düzeltip galibiyetle ayrıldık. Hatta takımımın ilk yarıdaki performansına şaşırdım diyebilirim. Güzel bir performansın ardından hak edilmiş bir galibiyet diyebiliriz buna" dedi. Maçın ardından buruk bir görüntüsü olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Kuntz, "Aslında kesinlikle üzgün değildim. Belki sizlerle daha sık görüşmeliyiz. Böylelikle ne zaman mutlu olduğumu daha iyi anlayabilirsiniz. 2 maçta 6 puan almak istediğimizi söyleyip bunu başarıp tatmin olmuş bir hoca olarak mutluydum bu maçta" diye konuştu.

"PORTEKİZ VE İTALYA'YA GİTMEMEYİ TERCİH EDERİM"

Letonya karşısında gözyaşlarına hakim olmamasının sebebinin baskı olduğunu da söyleyen Kuntz, "Aslında Letonya karşısındaki durumu mutluluktan ağlamak demeyelim. Var olan baskının salıverilmesi diyelim. Geçen sürede buna alıştım ve bugünkü maçın ardından mutlu oldum ve gözyaşı yoktu. Bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz ve belki uzakta kutlayabiliriz. Yurt dışında oynayanlar var, takımlarına dönecekler var. Hafta sonunda da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var, odaklar burada olacaktır" ifadelerini kullandı. Alman çalıştırıcı son olarak Play-Off kuralarıyla ilgili "Büyükannemin söylediği bir söz var, etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmemeniz lazım. Rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçı deplasmanda oynayacağız. İlla ki bir yorum yapılacaksa, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Stefan Kuntz: Hak edilmiş bir galibiyet

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