19 Kasım 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'mızın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişti!

Milliler play-off’a kaldı sıralama değişti!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021

2022 Dünya Kupası yolunda önce Cebelitarık'ı 6-0, daha sonra Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yükseldi.

A Milli Takım'ımız, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti. Milliler 2022 Dünya Kupası grup maçlarında oynadığı son iki maçta önce Cebelitarık'ı 6-0 daha sonrada Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederel pşay-off biletini elde etmişti.

LİSTEDEKİ İLK 5 TAKIM ŞU ŞEKİLDE;

1- Belçika
2- Brezilya
3- Fransa
4- İngiltere
5- Arjantin
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Uluç’tan flaş sözler! Golden sonra Kuntz gitti Terim geldi Uluç'tan flaş sözler! "Golden sonra Kuntz gitti Terim geldi"
Kuntz’un sırrı ortaya çıktı! İşte zaferi getiren 5 dokunuş Kuntz'un sırrı ortaya çıktı! İşte zaferi getiren 5 dokunuş
Çarpıcı Milli Takım yorumu! Kuntz’un güler yüzü... Çarpıcı Milli Takım yorumu! "Kuntz'un güler yüzü..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör