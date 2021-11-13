14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Cebelitarık maçı sonrası milli futbolcu Rıdvan Yılmaz: "Maç bitti yendiler zannettim"

Rıdvan: Maç bitti yendiler zannettim!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, Cebelitarık'ı konuk etti. Milliler maçı 6-0 kazanarak hem önemli bir 3 puan aldı, hem de averajla Norveç'in önünde 2. sıraya yerleşti. Maçın ardından karşılaşmada 2 de asist yapan Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Onlar gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabey bana, "İleri git." diye bağırıyordu. Maç bitti, yendiler zannettim. Meğer 0-0 bitmiş. Ayaklarımız yere basıp, sakin bir şekilde Karadağ maçını da kazanmak istiyoruz" dedi.

A Milli Takım Futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Cebelitarık karşısında alınan 6-0'lık galibiyet sonrasında, "Hocamızın dediği gibi ayaklarımız yere basıp çok sakin bir şekilde maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden millilerde futbolcu Rıdvan Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş ile milli takıma adım attığını söyleyen Yılmaz, "İlk başta heyecanım vardı. Zaman zaman burada oldukça heyecanımı yendim diyebilirim. Norveç bir tane gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabeyden bilgiyi aldık, git git diye söyledi bana. Yendi diye sandım Norveç ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Hocamızın dediği gibi ayaklarımız yere basıp çok sakin bir şekilde maçı kazanmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunmadı odası çok güzeldi. Abdülkadir ağabey bize Trabzon havası açtı, onlarla eğlendik, en iyi şekilde zaman geçirdik. Hepimiz çok mutlu, çok gururluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder. Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu ve geride bekledim. Yoksa direkt başlarsam riskli olabilirdi. Kenan hocanın talebiyle atağa çıkmam söylendi ve onun sayesinde gerekeni yaptım" dedi.

Rıdvan Yılmaz sözlerine, "Onlar gol attı, ofsayt oldu. Burak ağabey bana, "İleri git." diye bağırıyordu. Maç bitti, yendiler zannettim. Meğer 0-0 bitmiş. Ayaklarımız yere basıp, sakin bir şekilde Karadağ maçını da kazanmak istiyoruz" ifadelerini de ekledi.

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