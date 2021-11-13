Türkiye Cebelitarık maçı CANLI İZLE (Türkiye-Cebelitarık maçı canlı skor)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlıların grubun zayıf rakibi karşısında 3 puanın yanı sıra atacağı her gol de büyük önem taşıyor. Türkiye-Cebelitarık maçının tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda grubun averaj takımı olarak nitelendirilen Cebelitarık'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

TÜRKİYE CEBELİTARIK İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Hakan, Halil Dervişoğlu, Kerem, Barış Alper, Burak.

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Oliveiro, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Valarino, Jolley.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Cebelitarık maçı saat 20.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Serhiy Boiko yönetiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Sakatlığı dolayısıyla aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine kadroya dahil edilen Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak ilk kez milli oldu. Daha önce Ümit Milli Takım formasını 6 kez giyen genç oyuncu, karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

ERSİN DESTANOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Cebelitarık mücadelesinde yedek soyundu. Stefan Kuntz Cebelitarık mücadelesinde kaleci tercihini, daha önceki iki maçında olduğu gibi Uğurcan Çakır'dan yana kullandı.

3 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Mücadele öncesinde çeşitli nedenlerden dolayı Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Ozan Tufan aday kadrodan çıkarıldı. 3 futbolcu Cebelitarık ile oynanan maçta forma giyemiyor.

CEBELİTARIK İLE 2. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, karşılaşacağı Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip oldu.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı.

Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle galip tamamladı.

STEFAN KUNTZ İLE 3. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıktı.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TÜRKİYE 601. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçıyla tarihinde 601. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 324'ü resmi, 276'sı özel 600 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 256'sı deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 799 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 600 karşılaşmanın 517'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 600 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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