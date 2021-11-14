İşte Türkiye'nin bulunduğu G Grubu'nda kalan maçlar!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk etti. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'ün golleriyle 6-0 kazandı ve kritik bir galibiyet aldı.