14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

İşte Türkiye'nin bulunduğu G Grubu'nda kalan maçlar!

İşte Bizim Çocuklar’ın grubunda kalan maçlar!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla mağlup etti ve 2.'liğe yükseldi. Norveç sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalırken, Hollanda ise Karadağ deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Grupta son maçlar nefes kesecekken kalan maçlar ise merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin yer aldığı G grubunda kalan maçlar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 farklı mağlup ederek averaj farkıyla 2. sıraya yükseldi.

Cebelitarık maçını kazanarak önemli bir avantaj yakalayan milliler, Karadağ maçından da 3 puan alarak play-off'a kalmak istiyor.

İşte Türkiye'nin yer aldığı G grubunda kalan maçlar (16 Kasım)

Hollanda-Norveç

Karadağ-Türkiye

Cebelitarık- Letonya

Bizim Çocuklar farka koştu! Her şey tam istediğimiz gibi... haberin devamı

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