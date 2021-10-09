09 Ekim 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Letonya maçı için Riga'ya gitti!

A Milli Takım Letonya maçı için Riga’ya gitti!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile deplasmanda oynayacağı maç için Riga'ya gitti. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile deplasmanda oynayacağı maç için Riga'ya gitti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden teknik direktör Stefan Kuntz'la birlikte İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen A Milli Futbol Takımı, pasaport kontrollerinin ardından THY'ye ait özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket etti.

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