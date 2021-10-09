Norveçli golcü Kristian Thorstvedt'ten sevinç açıklaması!

Türkiye'nin Norveç ile oynadığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden ve gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, “Burada taraftara karşı bir sevinç yapmadım. Normal bir gol sevinciydi" dedi. | Son dakika spor haberleri

Türkiye-Norveç milli maçında attığı gol sonrası tribünlere hareket yapan Norveçli Thorstvedt'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Maçta Norveç'e beraberliği getiren golü kaydeden ve gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, "Hayır, normal bir kutlama yaptık. Burada taraftara karşı bir sevinç yapmadım. Normal bir gol sevinciydi. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi. İyi işler başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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