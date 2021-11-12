12 Kasım 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Belçika U21 - Türkiye U21 maçı CANLI YAYIN (Belçika - Türkiye maçı canlı izle)

Belçika U21 - Türkiye U21 | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım'ımız, gruptaki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Belçika U21 - Türkiye U21 maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Ümit Milli Takım'ımız, Belçika U21 takımı ile kozlarını paylaşıyor. Belçika U21 - Türkiye U21 maçının canlı yayını aspor.com.tr'de...

ASpor CANLI YAYIN

BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:30'da başlayan Belçika U21 - Türkiye U21 maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 İLK 11'LER

Belçika U21: Vandervoordt, Pletinckx, Kana, de Winter, Brempot, Onana, Raskin, Ndenbe, Balikwisha, Openda, Verschaeren.

Türkiye U21: Doğan, Bünyamin, Serdar, Cenk, Eren, Kaan, Kartal Kayra, Umut, Yunus, Tiago, Enis.

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