12 Kasım 2021, Cuma
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Belçika U21 - Türkiye U21 maçı öncesi flaş gelişme!
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 4. maçında Belçika U21 takımı ile karşı karşıya gelecek olan Ümit Milliler'de maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. 21 Yaş Altı Milli Takım'ımızı taşıyan otobüsün arıza yapması sebebiyle kafile stada ulaşamadı. Mücadelenin başlama saati ise 22.30'a güncellendi.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 4. maçında Ümit Milli Takım'ımız, Belçika U21 takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde 21 Yaş Altı Milli Takım'ımızda flaş bir gelişme yaşandı. Milli Takım kafilesini taşıyan otobüsün arıza yapması sebebiyle kafile, 1 saatlik bekleyişin ardından yeni bir otobüsle yola çıktı. Delege ve hakemler tarafından 22.00 olan maçın başlama saati, 22.30 olarak güncellendi.
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