A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçı öncesi konuştu! "Önemli olan skoru almak"
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, Norveç ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin öncesinde Milli Takım'ımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "Önemli olan oyunumuzla Türk halkının gönlünü kazanmak ve skoru almak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, Norveç ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin öncesinde Milli Takım'ımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.
İşte Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları;
"Oyunculuk kariyerimde çok büyük stadyumlarda oynayarak heyecanlar yaşadım. Böyle bir ortama gelince heyecanlanıyorsunuz. Sanki stadyum tamamen doluymuş gibi seyircimiz bize destek verecek."
"Riva'dan buraya gelirken otobüsümüzün yanından geçen arabalar kornalarla bize destek verdiler. Bundan güç alacağız ve bununla mücadele edeceğiz."
"Ünlü isimlerin yeri doldurulabilir. Norveç'in ne yaptığı üzerine değil bizim oyunumuz üzerine konuşalım. Maç sonunda da kimin fikri üstün gelmiş, onu konuşalım."
"Önemli olan oyunumuzla Türk halkının gönlünü kazanmak ve skoru almak."
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