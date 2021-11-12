12 Kasım 2021, Cuma

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GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika U21 takımı, 51. dakikada Balikwisha’nın attığı golle Ümit Milli Takım'ımız karşısında skoru 1-0’a getirdi.
12.11.2021
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GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21 GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21 12.11.2021
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