Türkiye Norveç maçı sonrası Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Norveç'in teknik direktörü Stale Solbakken açıklamalarda bulundu ve "Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk." dedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve futbolcu Kristian Thorstvedt basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Karşılaşmanın hemen başında Türkiye'nin yaptığı baskıyla geriye düştüklerini ifade eden Stale Solbakken, "Bizi bir anlamda tuzağa düşürdüler. Maça hızlı başladılar. Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk ve bu tempoya yakalandık. Türkiye'nin iyi oyuncuları var. Bir golle öne geçtiler. Ancak sonrasında kontrolü elimize aldık. Türkiye de bunu beklemiyordu. Türkiye'nin başarılı yeni bir antrenörü var. Daha da başarılı olacaklardır" ifadelerini kullandı.
THORSTVEDT: NORMAL BİR KUTLAMAYDI
Karşılaşmada Norveç'e beraberliği getiren golü kaydeden ve gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, "Hayır, normal bir kutlama yaptık. Burada taraftara karşı bir sevinç yapmadım. Normal bir gol sevinciydi. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi. İyi işler başaracağımıza inanıyorum" dedi.
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