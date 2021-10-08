08 Ekim 2021, Cuma
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Türkiye-Norveç maçında Burak Yılmaz penaltı bekledi! İşte o pozisyon
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Norveç'i ağırladı. Mücadelenin 32. dakikasında Burak Yılmaz, kendisine yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Norveç'le karşı karşıya geldi.
Mücadelede 32. dakika oynanırken, Burak Yılmaz ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Alman hakem Felix Brych 'devam' dedi ve beyaz noktayı göstermedi.
İşte o anlar:
*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.
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