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MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Norveç'e takıldı! İşte güncel puan durumu

A Milli Takım Norveç’e takıldı! İşte güncel puan durumu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç'i konuk etti ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Gruplarda 7. maçlar sona ererken ay-yıldızlılarımız 3. sırada yer aldı. İşte G Grubu'nda oluşan güncel puan durumu... | A Milli Takım haberleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Ülker Stadyumu'nda Norveç'i ağırladı ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Gruptaki diğer maçlarda Hollanda deplasmanda Letonya'yı 1-0 yenerken, Karadağ ise Cebelitarık'ı 3-0'la geçti.

G Grubu'ndaki güncel puan durumu şu şekilde:

1- HOLLANDA: 16 PUAN
2- NORVEÇ: 14 PUAN
3- TÜRKİYE: 12 PUAN
4- KARADAĞ: 11 PUAN
5- LETONYA: 5 PUAN
6- CEBELİTARIK: 0 PUAN

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