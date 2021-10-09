09 Ekim 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Berkan Kutlu Türkiye - Norveç maçında ilk kez milli formayı giydi

Berkan Kutlu ilk kez milli formayı giydi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Ülker Stadı'nda Norveç'i ağırlayan A Milli Futbol Takımı'mızda, Galatasaray forması giyen futbolcu Berkan Kutlu, Norveç maçıyla ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile oynadıkları karşılaşmada Berkan Kutlu ilk kez milli forma heyecanı yaşadı. İlk kez kadroya çağırılan Berkan, Norveç müsabakasına yedek başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, 23 yaşındaki futbolcuyu mücadelenin 58. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil etti.

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