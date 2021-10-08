2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız G grubundaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar Haaland ve Sörloth da dahil olmak üzere bir çok oyuncusundan noksan olan Norveç ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma ihtimalini zora soktu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız evinde Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden 1-1'lik skorla ayrılarak gruptaki son 3 maç öncesinde tur şansını zora soktu. A Milli Takım'ımızda golü 6. dakikada Kerem kaydederken, Norveç'in golü ise 41'de Thorstvedt'ten geldi.

A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

KEREM İLK GOLÜNÜ ATTI

Türkiye'yi, Norveç karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'daki ilk golünü attı.

Beşinci kez A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, ilk kez gol sevinci yaşadı.

BERKAN İLK MAÇINA ÇIKTI

A Milli Takım'da Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

A Milli Takımın, Norveç ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi.

Tribünlerden bir süre, "Yönetim istifa'' tezahüratı yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Milliler öne geçti. Önde yapılan baskı sonrasında Cengiz Ünder topu kaptı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Cengiz Ünder, altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem topu boş filelere yolladı: 1-0.

21'inci sağ kanatta topla buluşan Elyounoussi, çalımlarla içeri doğru kat etti. Bu oyuncunun ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23'üncü dakikada Norveç'in topu direkten döndü. Cengiz Ünder'in kısa düşen pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Berat Özdemir, Hauge'den önce ayak koydu. Uğurcan Çakır'ı geçen top yan direkten oyun alanına geri döndü.

36'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, pasını Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Kerem'in sol çaprazdan içeri çevirdiği top, kaleye paralel olarak auta gitti.

41'inci dakikada Norveç beraberlik golünü buldu. Hauge'nin ortasında Olsen'in kafayla aşırttığı top arka direkte Thorstvedt'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağ çaprazda topu göğsüyle kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın uzun pasında Hakan Çalhanoğlu kafayla Kerem Aktürkoğlu'nun önüne indirdi. Kerem'in ceza sahasına girer girmez soldan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

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