08 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Norveç maçında Thorstvedt'ten golün ardından tribünleri kızdıran hareket!

Golün ardından çirkin hareket! Tribünleri tahrik etti
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında rakibimiz, Thorstvedt'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Norveçli futbolcu golün ardından tribünleri kızdıran bir hareket yaptı. İşte o görüntüler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç'i konuk etti. Norveç'te Thorstvedt'in 41. dakikada attığı golle skor 1-1'e geldi. 22 yaşındaki oyuncu golün ardından, maçı izleyen seyircilerimize saygısızca bir hareket yaptı. O anlar böyle görüntülendi...

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