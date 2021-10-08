Türkiye - Norveç maçında Thorstvedt'ten golün ardından tribünleri kızdıran hareket!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında rakibimiz, Thorstvedt'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Norveçli futbolcu golün ardından tribünleri kızdıran bir hareket yaptı. İşte o görüntüler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç'i konuk etti. Norveç'te Thorstvedt'in 41. dakikada attığı golle skor 1-1'e geldi. 22 yaşındaki oyuncu golün ardından, maçı izleyen seyircilerimize saygısızca bir hareket yaptı. O anlar böyle görüntülendi...

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ