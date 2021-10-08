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MİLLİ TAKIM

SON DAKİKA SPOR HABERİ - A Milli Takım'da Norveç maçında şok sakatlık! Serdar Aziz oyuna devam edemedi

Milli Takım’da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçın 66. dakikasında Serdar Aziz sakatlanarak oyuna devam edemedi. Deneyimli futbolcu yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. İşte o anlar...

A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılarda şok bir sakatlık yaşandı. Takımın deneyimli oyuncularından Serdar Aziz, 66. dakikada Thorsby ile girdiği ikili mücadelede kendisini yere bıraktı. Gözüne aldığı darbe sonucu bir süre tedavi gören Serdar, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

(Fotoğraflar: TRT 1)

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