04 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun babası Stefan Kuntz'a cevap verdi!

Ferdi Kadıoğlu’nun babası Kuntz’a cevap verdi!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Ferdi Kadıoğlu açıklamasının ardından genç futbolcunun babası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konuya dahil oldu. Baba Kadıoğlu genç futbolcunun kimlik kartını paylaşarak "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımını yaptı. Feyzullah Kadıoğlu bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı. | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop gazetecilerle bir araya geldi.

Alman teknik adam, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BABASINDAN YANIT
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu ise Twitter hesabından genç futbolcunun kimlik kartını paylaşarak "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" yorumunu yaptı.

Feyzullah Kadıoğlu bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu bugüne kadar Hollanda alt yaş milli takımlarında birçok kez forma giydi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maça çıktı.

Son dakika spor haberi... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: A Milli Takım için yüzde 100'ümü vereceğim!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye-Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye-Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Stefan Kuntz: Milli Takım için yüzde 100’ümü vereceğim! Stefan Kuntz: Milli Takım için yüzde 100'ümü vereceğim!
Stefan Kuntz A Milli Takım ile ilk sınavına çıkıyor Stefan Kuntz A Milli Takım ile ilk sınavına çıkıyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör