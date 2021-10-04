Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz mesaiye başladı!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, ilk idmanına çıktı. | Son dakika spor haberleri
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk antrenmanını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesindeki ilk antrenmanını, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Henüz kampa katılmayan oyuncular olduğu için eksik bir kadroyla ilk idmanını gerçekleştiren ay-yıldızlılarda, antrenman öncesinde Stefan Kuntz'un kampa katılan oyuncularla bire bir diyaloğu da dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu'na sarılan ve 'Hoşgeldin' diyen Kuntz, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmada ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra topla koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
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