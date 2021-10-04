04 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz mesaiye başladı!

Stefan Kuntz milli mesaiye başladı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, ilk idmanına çıktı. | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk antrenmanını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesindeki ilk antrenmanını, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Henüz kampa katılmayan oyuncular olduğu için eksik bir kadroyla ilk idmanını gerçekleştiren ay-yıldızlılarda, antrenman öncesinde Stefan Kuntz'un kampa katılan oyuncularla bire bir diyaloğu da dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu'na sarılan ve 'Hoşgeldin' diyen Kuntz, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmada ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra topla koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Stefan Kuntz milli mesaiye başladı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Haaland kendisi açıkladı! Türkiye maçında... Haaland kendisi açıkladı! Türkiye maçında...
Ozan Tufan’dan Stefan Kuntz sözleri! Ozan Tufan'dan Stefan Kuntz sözleri!
Ferdi kararını verdi! A Milli Takım... Ferdi kararını verdi! A Milli Takım...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör