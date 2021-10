Son dakika spor haberi... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: A Milli Takım için yüzde 100'ümü vereceğim!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop da yer aldı. Alman çalıştırıcı, milli takımdaki projelerinden, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile aralarında yaşanan dşyaloğa, Şenol Güüneş'ten Norveç maçına kadar birçok konularda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleşen buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop da yer aldı. Sıcak bir atmosferde geçen sohbette Kuntz ve Altıntop, soruları içtenlikle cevapladı. Alman teknik adam, Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim" derken Altıntop "Uzun vadede dünya sıralamasında ilk 15 ülke arasına girme hedefimiz var" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE'NİN BAŞINA GEÇME SÜRECİ VE ALMANYA MİLLİ TAKIM KONUSU



Hamit Altıntop'un kendisini aradığında çok şaşırdığını dile getiren Kuntz, "Gurur duydum. Türkiye ile ilgili olumlu anılarım var. 95-96 sezonunda Beşiktaş forması giydim. Burada sosyal hayata çok iyi entegre olduk. Eşim bol bol halka karıştı, çocuklarım anaokuluna gitti. Bu 1 yıllık bir deneyim olsa bile hiç halktan kopuk olmadık. Şu anda kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptasyon ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu görev için yüzde 100'ümü vereceğim. Yüzde 99 değil tamamen Türk Milli Takımı için çalışacağım" diyerek ilk sözlerini sar fetti.



"GENÇ TAKIM HOCALARININ BENİ GÖREV İÇİN ÖNERDİKLERİNİ BİLİYORUM"



Kuntz, Almanya milli takımının başına geçme şansı konusunda ise, "Joachim Löw ayrılacağını açıkladığında bütün genç takım hocalarının konsensüs ile beni görev için önerdiklerini biliyorum. Biz bu konuda bir toplantı yapmak istedik ama gerçekleşmedi. Bu durumdan dolayı ben tatmin olmadığımı sorumlu kişilere söyledim ve bu konu kapandı. Hansi Flick, Bayern'den ayrılacağını ve milli takıma gideceğini açıkladığında bunun çok iyi bir karar olduğunu düşündüm çünkü 7-8 oyuncu Bayern'den milli takıma geliyordu. Bu noktadan sonra da konuyu kapattım" şeklinde konuştu.

Herkesten tavsiyeler alabileceğini, iletişime açık olacağını belirten Alman hoca, "İletişimde benim için güven ve dürüstlük çok önemlidir. Benim söylemediğim ama söylemiş gibi gösterildiğim bazı haberler çıktı. Bu tarz şeyler hoşuma gitmedi açıkçası. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden almaya çalışırsanız çok sevinirim" ifadesini de kullandı.



"MİLLİ TAKIMDA OLUMSUZA DÖNEN TABLONUN SEBEPLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ"



Kuntz, şunları söyledi;



"Öncelikle takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz çünkü geçmişte alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Fakat sonra olumsuza dönen bir tablo var. Bunun sebeplerini yapacağım yüz yüze görüşmelerde öğrenmek, ilk hedefim olacak. Tabii ki her hocanın kendi tarzı var, ben de kendi tarzımla yaklaşacağım. Bu süreçte oyuncularla ilgili çok fazla bilgi aldım. Maçları hem televizyondan hem de stattan izledim. Her oyuncunu bir puzzle parçası olarak düşündüğümüzde oyuncularımızı, resim oluşturmak için kullanacağız. Bizim hedefimiz bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götüren performansı yeniden yakalayabilmek. Buna ve daha iyisine ulaşmak için çalışacağız."



"ŞENOL HOCA İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM, ÖNYARGISIZ VE KENDİ YOLUMDAN YÜRÜMEK İSTİYORUM"



Dünya Kupası grup elemelerinin bitmesine 4 maç kala göreve gelen ve ilk etapta bu periyottan başarıyla çıkmak istediklerini söyleyen Stefan Kuntz, "Şenol hoca ile hiç görüşmedim. Eski analiz ekibinin verilerini değerlendirdik ama şunu söyleyeyim, bütün bunlara rağmen önyargısız kendi yolumdan yürümek istiyorum. Bu yüzden maçları canlı izliyorum, oyuncularla temasımı bu yüzden kurdum. Analiz bilgileri elimizde mevcut ve kendi özgür fikirlerimizle yürümek istiyoruz. Şu anda kafamda oyun stilini oluşturmuş durumdayım. Oyuncuların ne kadar süre aldıklarına bakacağız ve antrenmanlarımızda bu düşünceyle çalışmalarımıza başlayacağız. Hiç kimsenin burada sıkılmaya vakti olmayacak çünkü bizden birçok konuda bilgi alacaklar. Detaylı bir şekilde çalışıp programımıza karar verdik ve bol miktarda antrenman içeriyor. Fiziksel performans antrenörümüz olacak ve kendisi kulüpteki antrenörler ile temasa geçti" dedi.



"SERGEN HOCA İLE DE GÖRÜŞMEDİM HENÜZ. BU KÜÇÜK YANLIŞ ANLAŞILMAYI BÜYÜTMEYE GEREK YOK"



Sergen Yalçın için yaptığı açıklama bazı çevrelerce yanlış anlaşılan Kuntz, kendisi ile yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini belirterek, "Sergen her zaman oynadığım en iyi orta saha dedim. Kalpten söylenen ve içinde saygı barındıran böyle bir cümle yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Ama insanlarla çalışma tarzımın da anlaşılması açısından bunun sizlere fikir verdiğini düşünüyorum. Araya küçük şeyler katmak, benim tarzımdır. Pozitif olduğu zaman her şey, herkes ne kadar çok gülüyor diye konuşur. Ama kaybettiğimiz zaman da hala gülümsüyor diye söylenir ama benim karakterim bu şekilde. Sergen ile görüşmem olmadı ama yardımcım Kenan Koçak'ın görüşmesi oldu. 4 maç geçtikten sonra kulüpleri ziyaret etme turlarımız başlayacak. Çünkü telefonla görüşme yerine yüz yüze görüşmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu küçük yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.



TAZMİNAT VE PRİM KONUSUNA NASIL BAKIYOR ?



Milli takımda yıllardır sorun olan ve polemik haline gelen prim ve tazminat konuları hatırlatılan Alman teknik adam öncelikle, "Sözleşmemde her iş sözleşmesinde olduğu gibi bir tazminat maddesi bulunuyor. Eğer sözleşmem sona ererse Almanya'ya uçak biletimi federasyon almak zorunda (Gülerek)" diyerek gülümsedi ve "Norveç maçını kaybetsek de sizlerle cumartesi günü burada yine buluşacağız" diye konuştu.

Prim konusunda ise Kuntz şöyle konuştu: "Almanya'da da prim konusu gündeme gelmiştir. Pazarlama etkisi gibi konulara baktığınızda bunları hep milli takım getirir. Bir taraftan da bu bir kulüp takımı değildir. Gurur, onur, ülkeyi temsil etme gibi konular devreye girdiği için orada da 2'nci bir görüş olur. Ben bunları söyleyebilirim. Buna karar verecek olan yönetimdir."



HAMİT ALTINTOP: PRİM KONUSU ŞEFFAF VE NET OLACAK, PAZARLIĞA AÇIK OLMAYACAK



Kuntz'un prim konusunda pas attığı Hamit Altıntop altını çizerek şu açıklamayı yaptı: "Prim konusunun hoca ekibiyle hiçbir alakası olmayacak. Yeni sistemimizde başkanımız liderliğinde bir prim sistemimiz olacak. O prim sisteminde her şey şeffaf ve net olacak. Pazarlığa açık olmayacak. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ülkemizin durumuna göre bu konu çok şeffaf olacak. Bu başkanımız ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda olacak. Dünya Kupası'ndan önce bu tip konuları çok konuşmayalım. Dünya Kupası'na katılırsak başkanımız liderliğinde bir karar vereceğiz. Eğer katılırsak bir jest olacaktır. Ama örneğin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 maç mı olacak, orada her şey çok net olacaktır. Bunun maç maç bir primi ve katılma primi olacaktır. O da kamuoyu ile paylaşılacaktır."



"HOCA, SAHANIN İÇİNDEN SORUMLU OLACAK"



Hamit Altıntop konuşmalarına devam ederken, "Hoca, yeşil sahanın içerisinden sorumlu olacak. Bizler yönetici olarak tabii ki hatırlatmalarımızı, uyarılarımızı ve yeri geldiğinde de övgülerimizi yapacağız. Her alanda değişikliğe gidiyoruz. Bu sistemin sürdürülebilecek bir sistem olmasını istiyoruz. O nedenle bu iletişim ve sizin geri dönüşleriniz bizim için çok kıymetli olacak" sözlerini sarf etti.



KUNTZ, NORVEÇ KARŞISINDA TAKIMI NASIL OYNATACAK ?



Futbolda bazı takımların üçlü savunma tercihi ve oyunu kaleciden başlatma arzusu konusunda düşüncesi sorulan Kuntz, "Biz Alman Milli Takımı'nda dörtlü savunma tercih ediyorduk ama rakibin durumuna göre üçlü savunma da tercih etmiştik. Önümüzdeki günler oyuncuların hangi sisteme yatkın olduğunu gözlemlemek açısından önemli olacak. Önümde Norveç maçı gibi bu kadar kısa sürede oynayacağım önemli bir maç varsa zaten ona oyuncuların yatkınlığına göre bir sistem karar verirsiniz. İlerleyen sürelerde küçük ayarlar yaparak istediğimiz noktaya getirmeye çalışırız" cevabını verdi.



"BENİM İÇİN FUTBOLDA 4 AN VARDIR"



Kendi futbol felsefesinde 4 önemli an bulunduğunu ifade eden Stefan Kuntz, "Top sendeyken, top rakipteyken, topu kaybettiğin an. Topu kaptığın an... İlk etapta dinamik oyun ve mevkilerin bizim için önemi konusunda oyuncularımıza bilgilendirmelerimiz olacak. Eğer top bizde değilse ya da topu kaybettiysek oyuncuların neler yapması gerektiği konusunda fikirleri olacak. Eğer top bizdeyse neler yapılabileceği konusunda bilgilendirme yapacağız ve bu şekilde daha yaratıcı olabileceğiz" dedi.



HAMİT ALTINTOP: TOP RAKİPTEYKEN YAPACAĞIMIZ DEFANS NET... HÜCUMDA İSE İNİSİYATİFİ OYUNCULARA BIRAKACAĞIZ, HÜCUMDA ÜRETKENLİK, YARATICILIK ŞART



Milli takımın yeni oyun anlayışı ile ilgili konuda fikirleri sorulan Hamit Altıntop, "Hedeflediğimiz modern ve hızlı futbolu oynatabileceği için hocamız burada. Bizim buraya hep beraber Alman ekolü getirmek gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız ve insanımız farklı. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Diğer taraftan da küçük hamleler ile güzel şeyler çıkaracağımızı düşünüyorum. Her yerde iş birliği olacak ve futbol konuşacağız. Bu takım, hepimizin takımı. Şunu söyleyebilirim ki top rakipteyken defans yapacağımız net. Herkes takım savunması için neler yapacağını bilecek. Hücumda ise tabi ki taktikler olacak ama oyuncularda inisiyatif de olacak. Hücumda serbest olacak oyuncular çünkü üretkenlik ve yaratıcılık şart" şeklinde görüşlerini aktardı



KUNTZ: ALMANYA'DA SANTRFOR YETİŞTİRME PROJEMİZ BİLE VARDI



Türk futbolunda değiştirilmek istenen şeylerin belli olduğunu, bunları Hamit Altıntop ve yönetimin kendisine söylediğini dile getiren Kuntz, Almanya'daki her güzel şeyin burada tutmayabileceğinin altını çizerek, "Ne tartışırsak tartışalım bu tartışmaların odağına Türkiye ve Almanya'yı koymak doğru değil. Çünkü orada güzel olan bir şeyi buraya hemen almanız doğru olmayabilir. Türkiye'ye uygun çözümler bulmak doğru olabilir. Almanya'da 55 kulübün altyapı akademisi var. 364 tane gelişim noktası dediğimiz tesisimiz var. Buraya kulüpler oyuncularını pazartesi günleri gönderiyorlar. Burada yetkin hocalar, eşliğinde ekstra eğitim alıyorlar ama bu söylediğimi hemen burada uygulayalım demek istemiyorum. Bu noktada Hamit'in de çalışması gerekiyor. Türkiye farklı bir ülke. Mesela Almanya Futbol Federasyonu'nda benim önderliğini yaptığım bir santrfor projesi vardı. Üst düzey santrfor olmak için neler yapılması gerektiğini kademeleriyle anlatan bir projeydi bu. Örneğin bunun Türkiye'ye uyarlamasını yapabiliriz ama öncesinde bu dört önemli karşılaşmayı atlatmamız gerekiyor."



ALMANYA'DAKİ YETENEKLİ GENÇLERİ HANGİ ÜLKENİN MİLLİ TAKIMINA KAZANDIRMAK İSTERSİNİZ ?



Almanya'da alt yaş gruplarından U21'e gelinceye kadar Türk oyuncuların forma giydiği hatırlatılan Kuntz, "Bu yetenekli gençleri, A Milli takım seviyesine geldiklerinde Almanya'ya mı Türk milli takımına mı kazandırmak istersiniz ? sorusunu "Türkiye için oynayabilecek, Türk pasaportu taşıyan bütün futbolcuları takıma kazandırmak için çalışmalara başlayacağım" şeklinde cevaplandırdı.



HAMİT ALTINTOP: İYİ FUTBOL OYNAYAN VE TÜRK PASAPORTU OLAN HERKESE KAPIMIZ AÇIK



Milli takım seçimi konusunda Hamit Altıntop da devreye girerek şu açıklamaları yaptı: "İyi futbol oynayan ve Türk pasaportu olan herkese kapımız açık."



"11 GARANTİSİ İSTEYENLER VAR, BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"



"Ama Milli takıma gelip banko oynamak isteyen kişiler oldu. Dünyanın en saçma şeyi bu. Böyle bir şey talep edilebilir mi? Bunu futbolculara bağlamıyorum, ekibine bağlıyorum. Çevresine bağlıyorum, yanlış eğitiyorlar, yanlış yönlendiriyorlar. Geçmişte vardı şimdi de var 11 garantisi isteyen kişiler. Bu mümkün değil. Kendi kulüp takımlarında bile 11 garantisi yok. Bunu Türkiye'yi seçmek için nasıl isterler ? Biz bu konuda Avrupa'yı eskiden olduğu gibi tarayacağız. Bir ofisimiz olacak. Avrupa ayağımız başlayacak."



FERDİ KADIOĞLU GERÇEKLERİ



Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun şu an ne Hollanda ne de Türkiye için forma giymesi netlik kazanmazken, bu konuda edinilen bilgilere göre genç oyuncunun öncelikle hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi, sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması gerekiyor. Son olarak Haziran ayında Hollanda U21 Milli Takımı ile sahaya çıkan Kadıoğlu, 7 Ekim'de 22 yaşına girecek. Hollanda U21 takımında 21 yaşında oynadığı için ve şu anda davet görmediği için başarılı oyuncunun, Türkiye adına oynama hakkı bulunuyor. Ancak kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması, sonrasında da federasyonun FIFA nezdinde başvuru yapması gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu, şu an Fenerbahçe'de Türkiye ligi kuralları gereği mavi kart ile Türk statüsünde forma giyiyor."



HAMİT ALTINTOP: KISA, ORTA VE UZUN VADEDE HEDEFLERİMİZ VAR. UZUN VADEDE HEDEF DÜNYANIN EN İYİ 15 TAKIMI ARASINA GİREBİLMEK



Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirten Hamit Altıntop, "Kısa vadede hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak, bunu başarabiliriz. Orta vadede, Avrupa Futbol Şampiyonası'na kesinlikle katılmamız gerekiyor. İyi bir futbol görüntüsü vermemiz gerekiyor. Uzun vadede ise FIFA sıralamasında ilk 15'i zorlamamız gerekiyor, o potansiyelimiz var. Nüfus olarak da kalite olarak o gücümüz var" diyerek iddiasını ortaya koydu.



KUNTZ: BASKI NE KADAR BÜYÜK OLURSA KUPA DA O KADAR BÜYÜK OLUR



"Üzerinizde baskı hissediyor musunuz" sorusuna Kuntz şu karşılığı verdi:

"Ben bu baskıyı istiyorum çünkü Hamit de bana bu işi teklif ettiğinde kafamdaki buydu. Eğer milli takım düzeyinde bir işe başlayacaksanız o baskının geleceğini bilmeniz lazım. 1996 Avrupa Şampiyonası finali öncesi Hubert Vogts'a sordum, 'Hocam baskı hissediyorum' dedim ve bana, 'Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur' dedi.



"SORUMLULUK BENDE. HAMİT İLE SÖZLEŞMEMİZİ 2024 SONRASINDA DA UZATACAĞIMIZA İNANIYORUM"



"Hep beraber kazanacağız hep beraber kaybedeceğiz, sorumlusu benim. Bu bir takım işi" diyen Stefan Kuntz, yüzde yüz sadakat, inanç ve güven istediğini belirterek, "Bunu birlikte başaracağız. Bunun ardından bütün yük benim omuzlarımda olmayacak. Bu görevde yüzde yüzünü vermiş bir Stefan Kuntz olacak. İyi sonuçlarımızı hep beraber kutlarız. İyi gitmezse ben başım dik bir şekilde giderim. Çünkü 'Stefan sen her şeyini verdin, elinden geleni yaptın ve sonuç bu oldu' derim. Ama ilerleyen dönemlerde Hamit ile sözleşmeyi uzatma konusunda da görüşmeler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Stefan Kuntz sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu açıkladığımız kadroda olmayan oyuncular, bir daha çağırılmayacak diye düşünülmesin. Burada olanlar da sonsuza kadar burada kalacak diye bir şey de yok."

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ