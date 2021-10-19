19 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye Cebelitarık maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye - Cebelitarık maçının stadı belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Cebelitarık karşılaşması 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.

Buna göre Ay-Yıldızlı ekibimiz, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu müsabakanın ardından Milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Karadağ ile Podgorica Gradski Stadyumu'nda oynayacak.

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