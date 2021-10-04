Norveç'te Erling Haaland kendisi açıkladı! Türkiye maçında yok
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Takım'ımız, Norveç'i konuk edecek. Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye maçında oynayamayacağını ve üzgün olduğunu söyledi. | Son dakika spor haberleri
Erling Haaland, Norveç milli takımının kritik Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacağını açıkladı. Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" açıklamasını yaptı.
Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "Erling Haaland'ın sakatlığı var. Ağrıları hala yoğun biçimde devam ediyor. Tedavi çabalarımız sonuç vermedi. Hafta boyunca kendini denedi ancak olmayacak." dedi.
"MİLLİ MAÇLAR İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ"
Alman teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle son 3 maçımızda oynayamadı. Onu milli maçlar için Norveç'e göndermeyeceğiz. Burada kalacak ve tedavisine devam edecek. Önümüzdeki süreci yüzde 100 sağlıklı hale gelebilmesi için geçirecek. Aynı zamanda bu süreçte kaslarını dinlendirecek." ifadelerini kullandı. Rose, "Haaland, en erken 16 Ekim'deki Mainz maçında forma giyebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge 💪🏻— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 4, 2021
ALEXANDER SÖRLOTH DA YOK
2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımımız ile 8 Ekim'de kritik bir maça çıkan Norveç'te Erling Haaland dışında Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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