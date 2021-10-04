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MİLLİ TAKIM

Norveç'te Erling Haaland kendisi açıkladı! Türkiye maçında yok

Haaland kendisi açıkladı! Türkiye maçında...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Takım'ımız, Norveç'i konuk edecek. Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye maçında oynayamayacağını ve üzgün olduğunu söyledi. | Son dakika spor haberleri

Erling Haaland, Norveç milli takımının kritik Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacağını açıkladı. Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "Erling Haaland'ın sakatlığı var. Ağrıları hala yoğun biçimde devam ediyor. Tedavi çabalarımız sonuç vermedi. Hafta boyunca kendini denedi ancak olmayacak." dedi.

"MİLLİ MAÇLAR İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ"

Alman teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle son 3 maçımızda oynayamadı. Onu milli maçlar için Norveç'e göndermeyeceğiz. Burada kalacak ve tedavisine devam edecek. Önümüzdeki süreci yüzde 100 sağlıklı hale gelebilmesi için geçirecek. Aynı zamanda bu süreçte kaslarını dinlendirecek." ifadelerini kullandı. Rose, "Haaland, en erken 16 Ekim'deki Mainz maçında forma giyebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ALEXANDER SÖRLOTH DA YOK

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımımız ile 8 Ekim'de kritik bir maça çıkan Norveç'te Erling Haaland dışında Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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