04 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Kenan Karaman yerine Halil Dervişoğlu kadroya alındı!

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! G.Saraylı o isim...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da aday kadroya takviye yapıldı. Beşiktaş’ın Altay ile oynadığı lig maçında sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman’ın yerine Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi. | Son dakika spor haberleri

TFF'den yapılan açıklamada:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dâhil edildi." denildi.

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