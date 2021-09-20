Son dakika spor haberi: Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması! Gelecek sezon...
Son dakika spor haberleri: TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özdemir, gelecek sezon Süper Lig'de yabancı kuralının 7+4 şeklinde uygulanacağını söyledi.
Süper Lig'de bu sezon uygulamaya konulan 8 yabancı kuralı en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ediyor. Kulüplerin ve teknik direktörlerin eleştirisini alan kuralın sezon sonunda yeniden gözden geçirilebileceği söyleniyordu. Ancak son noktayı TFF Başkanı Nihat Özdemir koydu.
'YABANCI KURALIYLA HOCAMIZI YIPRATMAYIN'
Özdemir, Stefan Kuntz'un A Milli Takım Teknik Direktörü olması dolayısıyla düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle basın mensuplarına "Yabancı-yerli kuralıyla hocamızı yıpratmayın" uyarsında bulunan TFF Başkanı, gelecek sezon geçilecek düzenlemenin detaylarını paylaştı.
SAHADAKİ YABANCI SAYISI 7'YE İNECEK
Nihat Özdemir, "Yabancı kararının milli takıma etkisinin nasıl olacağını göreceğiz. Hocamızın da Hamit Altıntop'un görüşünü de alacağız. Gelecek sezon yabancı kuralı 1 azalarak devam edecek" dedi.
SERGEN YALÇIN'IN SORUSUNA CEVAP VERDİ
Konuşmasında "Yabancı sistemi bu şekilde devam edecek" vurgusunu yapan Özdemir, "Sergen Yalçın da 'Alıştım bu sisteme. Sadece gelecek yıl da deklare edilen şekilde devam edecek mi onu bilmek istiyorum' dedi. Evetv gelecek sene de 7 yabancı + 4 yerli oyuncu olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.
YERLİLERİN DEĞERİ ARTACAK
Bu durum halihazırda kadrosunda çok sayıda yabancı bulunduran Süper Lig kulüplerini daha da zora sokacak gibi görünüyor. Önümüzdeki sezon ilkm 11'de 4 Türk bulundurma zorunluluğu nedeniyle transfer döneminde bir kez daha yerli oyuncuların değeri artacak.
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