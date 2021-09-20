Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş itirafı! "Tazminatının yarısından azını aldı"

TFF, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz için imza töreni düzenledi. Riva'da gerçekleştirilen imza törenine katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Şenol Güneş'le yapılan sözleşmede hak ettiği tazminatın yarısından aşağı bir rakamla anlaşmamızı sağlayarak karşılıklı sözleşmeyi sonlandırdık." dedi.

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