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MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş itirafı! "Tazminatının yarısından azını aldı"

Özdemir’den Güneş itirafı! Tazminatının yarısından azını aldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 Giriş Tarihi: 20.09.2021

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özdemir, Ay-Yıldızlıların eski çalıştırıcısı Şenol Güneş'in tazminatının yarısını alarak ayrıldığını söyledi.

TFF, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz için imza töreni düzenledi. Riva'da gerçekleştirilen imza törenine katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Şenol Güneş'le yapılan sözleşmede hak ettiği tazminatın yarısından aşağı bir rakamla anlaşmamızı sağlayarak karşılıklı sözleşmeyi sonlandırdık." dedi.

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