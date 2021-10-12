Uğurcan Çakır'dan Letonya - Türkiye karşılaşması sonrası açıklamalar! "Bu maçı bazı şeylerin kırılma noktası olarak görüyorum"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımın kalecisi Uğurcan Çakır, uzatmalarda gelen golle kazandıkları karşılaşmayı bazı şeylerin kırılma maçı olarak gördüğünü söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakır, galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Olumsuzlukların üst üste geldiğini anımsatan Çakır, "Bu maçta da 1-0'dan dönüp galip gelmek bizim için çok önemliydi. Bu maçı bazı şeylerin kırılma noktası gibi görüyorum. 1-0'dan sonra geri dönmek kolay değil, hatta psikolojik yorgunluklardan sonra geri dönmek çok önemliydi. Farklı duygular yaşadık, çok sevindik. Hala bir şansımız var, bu şansımızı zorlamaya çalışacağız. Geçmişle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Zor bir maçtı ama önemli olan üç puandı. Bir ay sonra iki maçımız daha var. Şansımızı son ana kadar zorlayacağız." dedi.

Milli kaleci, "Burak Yılmaz'ın aldığı penaltı öncesinde senin pasın vardı. Hem o anı hem de hakemin VAR'a gittiği anlarda neler hissettiğinizi anlatır mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"O gerginliği bütün ülkece hissettiğimizi düşünüyorum. Çok mutlu olduk. Gerçekten çok önemliydi. Şansımızı sonuna kadar zorlamak çok önemliydi. Ülkemiz bize güveniyor, onların yüzünü de kara çıkarmamak istiyoruz. Soyunma odasında çok mutlu olduk. İnşallah iki maçta da şans yanımızda olur. Yeni hocamız ve yeni yapılanma var. Golden önce de bir ara topu oldu, erken sezdim, Burak Ağabey'e doğru topu vurmak istedim. Burak Ağabey de çok iyi önüne aldı, çok iyi bir penaltı aldı. Emindim penaltı olacağına, görülüyordu. Hakem de VAR'a gidince o anlar geçmedi. Şansımızı son ana kadar zorlayacağız."

Uğurcan Çakır, Letonyalı bir gazetecinin, "Hak ettiğiniz bir galibiyet aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Yediğimiz golde pozisyon öncesi orta sahanın çok iyi bir pası vardı, savunma arkasına. Sonra içeriye çevirdi, Merih kendi kalesine attı. Pozisyon başlangıcıyla güzel bir gol yedik. 1-0'dan gelip bu kadar mücadele edip son dakika penaltıyla galip gelmek bizi çok mutlu etti. Daha iyi oynayabilirdik ama son ana kadar arkadaşlarım maçı bırakmadı. Hatta Cengiz'in şutunu kaleci çok iyi çıkardı, orada maçı koparabilirdik. Son dakika gol oldu. Çok mutluyuz."

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