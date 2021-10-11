11 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye Letonya'ya konuk olacak! A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya'ya konuk olacak. Milliler bu karşılaşmadan mutlak galibiyet hedefliyor. Stefan Kuntz yönetiminde Norveç ile 1-1 berabere kalarak 2. sıraya yükselme fırsatını kullanamayan A Milli Futbol Takımı'mız kalan maçlarında hangi ihtimaller olursa gruptan çıkabilecek. İşte o ihtimaller...

Türkiye Letonya’ya konuk olacak! A Milli Futbol Takımı’mız gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

Türkiye Letonya’ya konuk olacak! A Milli Futbol Takımı’mız gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Türkiye Letonya’ya konuk olacak! A Milli Futbol Takımı’mız gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal...

Türkiye Letonya’ya konuk olacak! A Milli Futbol Takımı’mız gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Türkiye Letonya’ya konuk olacak! A Milli Futbol Takımı’mız gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

Türkiye Letonya’ya konuk olacak! A Milli Futbol Takımı’mız gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'İMİZ

Türkiye'nin LEtonya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, MERİH, CANER, OZAN, KEREM, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, BURAK

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