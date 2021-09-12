12 Eylül 2021, Pazar
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1. Set: Sırbistan 25-18 Türkiye (1-0)
Sırbistan-Türkiye voleybol maçı CANLI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri rakibini yenerek çeyrek finale yükselmek istiyor. Sırbistan-Türkiye voleybol maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. Set: Sırbistan 25-18 Türkiye (1-0)
2. Set oynanıyor: Sırbistan 13-9 Türkiye
SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sırbistan Türkiye arasında oynanan voleybol maçı saat 21.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
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