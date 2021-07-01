A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ve yıldız oyuncularımızdan Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu. Başarılı koç Orhun Ene, "Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var" derken, yıldız oyuncumuz Furkan Korkmaz ise, "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ay-yıldızlıların FIBA Olimpiyat Elemeleri ikinci maçında Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup edip yarı finale yükseldiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunda yer alan açıklamasında, kendileri için çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Çekya ile son dönemde birçok kez karşılaştıklarını vurgulayan Ene, "Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da soyunma odasında tebrik ettim. Kadroya yeni giren genç oyuncularımız ve tecrübeli oyuncularımız var. Bu iki jenerasyonu kombine etmek böyle turnuvalar öncesi kolay değil. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunun temposunu kontrol ettik. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Bu jenerasyon birlikte oynadıkça her gün daha iyi olacak. Oyunu bu şekilde yönlendirdiğimiz takdirde çok güçlü bir takımız. Bu bizim, bu ay içinde oynadığımız dördüncü maç oldu. Hala organizasyonumuzu geliştirme aşamasındayız. Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var. Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, istedikleri her şeyi başarabilecek güce sahip olduklarını ifade etti.

Galibiyet için çok mutlu olduklarını vurgulayan Furkan, şunları kaydetti:

"Organizasyonda daha fazla ilerlemek istiyoruz. Victoria'da her takımı yenebilecek güçteyiz. Daha yeni bir araya geldik. Ama aynı amaçlara ulaşmak istediğimizde her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz. Maçlarımızda kimin sayı attığı önemli değil. Topu bu şekilde paylaşabilirsek her takımı yenebiliriz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Ülkemiz olimpiyatlara gitmeyi hak ediyor. Olimpiyat oyunlarında olmayı çok istiyoruz. Bu yolda avantajı da elde ettik."

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