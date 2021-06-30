Cedi Osman Uruguay - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Zor bir maçtı"
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun takımın yıldız ismi Cedi Osman açıklamalarda bulundu. Cedi, "Bizim için zor bir maçtı. Uruguay’ın hakkını vermek lazım. Özellikle Jayson Granger harika oynadı. Turnuvalarda ilk maçları oynamak her zaman zordur." dedi.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun takımın yıldız ismi Cedi Osman açıklamalarda bulundu.
Uruguay'ın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Cedi Osman "Bizim için zor bir maçtı. Uruguay'ın hakkını vermek lazım. Özellikle Jayson Granger harika oynadı. Turnuvalarda ilk maçları oynamak her zaman zordur. İlk çeyrekte maça çok iyi başladık ve harika bir basketbol oynadık. Fakat daha sonra doğru şeyleri yapmayı bıraktık. Bizim için en önemli şey son çeyrekte 8 sayı geriye düştüğümüzde bile vazgeçmememizdi. Takım olarak cevap verebilmek ve turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Çekya ile oynayacağız, onları tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
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