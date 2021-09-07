Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı sonrası Şenol Güneş konuştu! "Şansımız hala var"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm" dedi. İşte o sözler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;

"Daha iyi oynayabilirdik ama başaramadık. Farklı skordan şöyle yapsak demek doğru değil. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar."

"Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm."

"Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim."

"Avantaj Hollanda'da şu an. İnsanlar hayalleri için yaşar. Bizim hayallerimiz de başarılı olup mutluluğu paylaşmaktı. Şu anda onu yaşayan kişi değilim."

"Saha içindeki başarısızlıkta sorumlu benim."

"Şahsımla ilgili eleştirileri normal karşılıyorum. Maçı kaybettiğimiz için tüm milletimiz üzgün. Ancak öyle bir yere geldik ki başarısızlığım beklendiği, istendiği bir iklim de var."

"Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Ekonomiyle başlayan, duygusal yarışmayla, artık şeytani bir düzen var... Ben buna alet oldum. Şeytani düzeni bozamadım."

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