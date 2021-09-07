07 Eylül 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye U19 Galler U19 maç sonucu: 2-2 (Türkiye Galler maç özeti)

U19 Milli Takım’ımız 90+2’de galibiyeti kaçırdı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Milli Takım'ımız Galler ile karşı karşıya geldi. Milliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. U19 Milli Takım'ımızda goller, Eren Aydın ve Yiğit Emre Çeltik'ten geldi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası'ndaki son maçında Galler ile 2-2 berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Velika Gorica Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 41. dakikada Eren Aydın ve 66. dakikada Yiğit Emre Çeltik attı. Galler'in gollerini ise 39. dakikada Jadan Raymond ve 90+2. dakikada penaltıdan Chris Popov kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Avusturya, Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Avusturya 6 puanla turnuvada şampiyonluğa ulaştı. İlk maçında Avusturya'yı 3-0 yenip ikinci müsabakasında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye ise 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

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