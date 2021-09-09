Son dakika spor haberi: Yeniden toplantı kararı! TFF ve Şenol Güneş...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, deneyimli teknik adam bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantıdan sonuç çıkmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.
Özellikle Hollanda karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası TFF'de hareketli saatler yaşanıyor. Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.
Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.
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