Hollanda Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek!

2020 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Cebelitarık'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3 puanın alınmasıyla birlikte liderliğimiz sürerken, golleri ise Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman kaydetti. Cebelitarık Türkiye maçı sonrası, Fotomaç Gazetesi yazarları da çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika spor haberleri