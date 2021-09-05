05 Eylül 2021, Pazar
Hollanda Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 6. maçında Hollanda'ya konuk olacak. Hollanda-Türkiye maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.
Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
YORUMLAR
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası