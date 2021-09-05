05 Eylül 2021, Pazar

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Hollanda Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek!

Hollanda Türkiye maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 6. maçında Hollanda'ya konuk olacak. Hollanda-Türkiye maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

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