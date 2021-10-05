05 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye Norveç maçı öncesi şok sakatlık! Sörloth ve Haaland'dan sonra...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan rakibimiz Norveç'in, A Milli Takımı'mızla oynayacağı maç öncesi sakatlık kabusu devam ediyor. Sörloth, Haaland ve Joshua King gibi yıldız isimlerden maça çıkacak Norveç'te, son olarak kaleci Kristian Bratveit sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Norveç maçı öncesi şok sakatlık! Sörloth ve Haaland’dan sonra...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Alexander Sörloth, Erling Haaland, Joshua King gibi yıldız isimlerden gelen sakatlık haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Norveç maçı öncesi şok sakatlık! Sörloth ve Haaland’dan sonra...

Milliyet'in haberine göre; Norveç'in kalecisi Kristian Bratveit Norveç Milli Takımı'nda sakatlar listesine dahil olduğu belirtildi.

Türkiye Norveç maçı öncesi şok sakatlık! Sörloth ve Haaland’dan sonra...

TÜRKİYE MAÇINDAKİ BİRİNCİ KALECİYİ AÇIKLADI

Kadrodan çıkarılan ismin yerine Viljar Myhra kadroya dahil edildi. Mhyra'nın kadrodaki üçüncü kaleci olması beklenirken, teknik direktör Solbakken Türkiye maçında kaleyi kimin koruyacağını şimdiden açıkladı. Orjan Nyland'ın, ilk 11'deki file bekçisi olacağını duyurdu.

Türkiye Norveç maçı öncesi şok sakatlık! Sörloth ve Haaland’dan sonra...

İNGİLTERE TECRÜBESİ VAR

İngiliz Bournemouth kulübünün oyuncusu olan 31 yaşındaki kaleci, bugüne dek 29 kez a Milli Takım forması giydi.

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