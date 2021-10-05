05 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

SON DAKİKA SPOR HABERİ - A Milli Takım'ın deneyimli oyuncularından Caner Erkin ve genç futbolcu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu!

Caner’den Kuntz sözleri! Değişim...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, Norveç ve Letonya maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Riva'daki kampta hazırlıklarına devam eden Milli futbolcularımız Caner Erkin ve Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, Norveç ve Letonya maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Riva'daki kampta hazırlıklarına devam eden Milli futbolcularımız Caner Erkin ve Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Caner Erkin'in açıklamalarından satır başları;

"Uzun senelerdir milli formayı terletiyorum, çok mutlu oldum. Keşke Euro 2020'de de kadroda olsaydım ama nasip işte. Elimden gelen her şeyi vermeye hazırım."

"Önce Norveç maçını düşünmeliyiz. Norveç'i yenecek kalitedeyiz. Yeneceğimize de inanıyorum."

"Şenol hoca çok değerli biri, Kuntz da öyle. Burası milli takım herkes elinden geleni yapıyor. Hocanın farklı bir sistemi vardır, burada bir değişiklik olabilir. Oyuncu tercihleri değişik olabilir. Biz hocamızın ne istediğine inanıp buradan devam edeceğiz."

Berkan Kutlu'nun açıklamalarından satır başları;

"A Mİlli Takım da olduğum için çok mutluyum. Benim için çok büyük bir gurur. Görevimizin farkındayız. Dört maçı en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız."

"Hocamızın bizden istediklerini öğrenip onları yavaş yavaş uygulamaya çalışacağız. A Milli Takım'a gelmek önemli ama kalıcı olmak daha önemli. Umarım kalıcı olurum."

Caner'den Kuntz sözleri! Caner'den Kuntz sözleri! "Değişim..."

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