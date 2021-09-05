Son dakika spor haberleri: Cebelitarık-Türkiye maçı için flaş yorum! "Cümleten geçmiş olsun"

Muhtemelen ilk korneri de bize atmışlardır… Bütün ilkleri başardık vesselam. Helal olsun bize! Allah'tan, Halil Dervişoğlu panik yapanlara inat en soğuk kanlı haline bürünüp kilidi açtı… Ardından Hakan Çalhanoğlu fişi çekti sonra da, ilk iki şutu komşu ülkeye giden Kenan tavana astı… Cengiz sahada olsa o da atardı… Yani, yanisi şu; sahaya çıkardığın on bire bak, yaptığın değişikliklere bak ve sonra da goller kimden gelmiş ona bak Şenol hocam! Bu dediğimi yaparsan hatanı da anlayacaksın! Anlamazsan, Hollanda sana da, bize de uygun bir dille anlatacaktır!.. Ez cümle; Güneş, Cebelitark'a gemileri yakıp mı gitmişti bilmiyorum ama şu maçta bir kaza yaşamış olsak, ortada ne Güneş kalırdı ne de gemi! O nedenle cümleten geçmiş olsun…

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