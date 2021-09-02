02 Eylül 2021, Perşembe
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Cebelitarık-Türkiye maçını Kristo Tohver yönetecek!
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
Victoria Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joonas Jaanovits yapacak.
Karşılaşmada Hollandalı Allard Lindhout Video Yardımcı Hakem (VAR), vatandaşı Jeroen Manschot ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.
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