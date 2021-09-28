Resmi açıklama geldi! Alexander Sörloth Türkiye maçında oynayacak mı?
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruptaki rakibimiz Norveç'in aday kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Alexander Sörloth, Türkiye maçında sahada yer alamayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Sakatlığı bulunan Alexander Sörloth aday kadroda yer almadı.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve şimdilerde Real Sociedad'da oynayan Norveçli yıldız, A Milli Takım'ın Norveç karşısında 3-0 kazandığı ilk karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye-Norveç karşılaşması yaşanacak. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak.
İŞTE KADRO
Kaleci: Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth)
Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Andre Bjorkan, Marius Lode (Bodo/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Solberg Meling (Rennes), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag),
Orta Saha: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Dennis Johnsen (Venesia), Mathias Normann (Norwich City), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Odegaard (Arsenal)
Forvet: Veton Berisha (Viking), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk)
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