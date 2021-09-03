03 Eylül 2021, Cuma
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Grupta son sırada yer alan Cebelitarık ile yarın Malaga'da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu 90 dakikadan farklı bir galibiyetle ayrılıp, hem Hollanda maçı öncesi motivasyonu yüksek tutmayı hem de Türk futbolseverlerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Ayyıldızlı ekibimiz, Cebelitarık'ın ardından 7 Eylül'de konuk olacağı Hollanda'yı da yenmesi halinde finallere giden yolda büyük avantaj sağlayacak. Milliler, gruptaki ilk 4 maçta Hollanda ve Norveç'i devirmiş, Letonya ve Karadağ ile berabere kalmıştı.
A Milli Futbol Takımı'mızın hedefi Cebelitarık ve Hollanda maçında 6 puan
Dünya Kupası elemelerine Hollanda ve Norveç galibiyetiyle başlayan A Milli Takımı'mız sonrasında Letonya ve Karadağ engeline takıldı. Milliler şimdi de Cebelitarık ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in öğrencilerinde mutlak hedef 6 puan.
Avrupa Şampiyonası'nı puansız kapatan A Milli Takım'ın önceki gün 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile 2-2 berabere kalması tüm planları alt üst etti. 2-0'lık skor avantajını koruyamayan lider Türkiye, takipçileriyle farkı açma fırsatını da kaçırdı. Fotomaç'ın haberine göre Grupta liderlik hesapları yapan Hollanda ve Norveç'in dışında sahamızda berabere kaldığımız Letonya ile Karadağ'a konuk olacak ay-yıldızlı ekibimiz, zirvedeki yerini korumak için sıradaki iki maçta da puan kaybına tahammülü yok.
Grupta son sırada yer alan Cebelitarık ile yarın Malaga'da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu 90 dakikadan farklı bir galibiyetle ayrılıp, hem Hollanda maçı öncesi motivasyonu yüksek tutmayı hem de Türk futbolseverlerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Ayyıldızlı ekibimiz, Cebelitarık'ın ardından 7 Eylül'de konuk olacağı Hollanda'yı da yenmesi halinde finallere giden yolda büyük avantaj sağlayacak. Milliler, gruptaki ilk 4 maçta Hollanda ve Norveç'i devirmiş, Letonya ve Karadağ ile berabere kalmıştı.
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