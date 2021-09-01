02 Eylül 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Burak Yılmaz'dan örnek hareket!

Burak Yılmaz’dan örnek hareket! İşte o anlar
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ımız, Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Burak Yılmaz ile rakip kaleci Mijatovic arasında korkutan bir an yaşandı. Yıldız golcü, topu ıska geçince kaleci Mijatovic ile çarpıştı. İşte detaylar ve o anlar... | Son dakika spor haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımız rakibiyle 2-2 berabere kalırken, mücadelenin son dakikalarında korkutan bir an yaşandı.

Sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topta Burak Yılmaz topu ıska geçince Karadağ kalecisi Mijatovic ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan tecrübeli kalecinin hemen yanına giden Burak Yılmaz, sağlık görevlilerini sahaya davet etti ve Mijatovic'in yanında bir an olsun ayrılmadı.

İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ karşısında sonunu getiremedi! İşte G Grubu'ndaki puan durumu

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