Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Burak Yılmaz'dan örnek hareket!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ımız, Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Burak Yılmaz ile rakip kaleci Mijatovic arasında korkutan bir an yaşandı. Yıldız golcü, topu ıska geçince kaleci Mijatovic ile çarpıştı. İşte detaylar ve o anlar... | Son dakika spor haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımız rakibiyle 2-2 berabere kalırken, mücadelenin son dakikalarında korkutan bir an yaşandı.

Sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topta Burak Yılmaz topu ıska geçince Karadağ kalecisi Mijatovic ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan tecrübeli kalecinin hemen yanına giden Burak Yılmaz, sağlık görevlilerini sahaya davet etti ve Mijatovic'in yanında bir an olsun ayrılmadı.

İşte o anlar...

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ